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Bloomberg назвал показатели для оценки влияния коронавируса на экономику

Влияние распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику сложно оценить по таким привычным показателям, как уровень занятости, инфляция и ВВП, поскольку данные по ним часто приходят с опозданием на месяц, пишет Bloomberg. Агентство предложило пять индикаторов, которые позволяют отследить, как потребители реагируют на ситуацию, и получить своевременные данные.

Потребительские расходы составляют 70% мировой экономики, отмечает агентство, поэтому любая приостановка деятельности может нанести ущерб, в частности, помешать ее росту или привести к сокращению. Ряд секторов экономики уже пострадал от коронавируса.

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В первую очередь агентство упоминает гостиничный сектор. По данным исследовательской компании STR, в 2020 году в первую неделю марта заселенность отелей в США упала до 61,8% по сравнению с 66,6% годом ранее. В Сиэтле, где произошла крупная вспышка инфекции, этот показатель упал до 52,3%.

Второй показатель — это розничные продажи. Согласно исследованию Johnson Redbook, на которое ссылается агентство, потребители стали приобретать преимущественно товары первой необходимости. Так, за первую неделю марта увеличились продажи лекарств, чистящих средств, хозяйственных товаров, продуктов и воды в бутылках.

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Третий индикатор — это кассовые сборы в кинотеатрах. Из-за коронавируса кинокомпании переносят премьеры, как, например, это произошло с новой картиной об агенте Джеймсе Бонде. Сеть кинотеатров AMC Theatres, лидер рынка в США сообщила, что сократит продажу билетов вдвое.

Из-за мер по борьбе с коронавирусом пострадала и театральная индустрия (четвертый индикатор). Так, в Нью-Йорке до 12 апреля закрыли театры на Бродвее. В первую неделю марта число зрителей там упало на 6,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Последний индикатор, о котором пишет агентство, — это потребительская уверенность. Рассчитанный Bloomberg индекс потребительской уверенности сокращается шестую неделю подряд — это самый длительный период с 2015 года. Больше всего на поведение потребителей повлияло падение фондовых рынков. Однако пока ситуация на вызвала «экономической паники», которая произошла во время рецессии 2007–2009 годов, отмечает агентство.

По подсчетам South China Morning Post, к 16 марта число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило 168,7 тыс. человек. По данным ВОЗ, за последние сутки в мире зарегистрировано почти 11 тыс. новых случаев заражения короновирусом. Ранее Bloomberg прогнозировал, что возможный ущерб от коронавируса для экономики составит $2,7 трлн.

Теги: коронавирус, экономика
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