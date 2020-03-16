Bloomberg назвал показатели для оценки влияния коронавируса на экономику

Влияние распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику сложно оценить по таким привычным показателям, как уровень занятости, инфляция и ВВП, поскольку данные по ним часто приходят с опозданием на месяц, пишет Bloomberg. Агентство предложило пять индикаторов, которые позволяют отследить, как потребители реагируют на ситуацию, и получить своевременные данные.

Потребительские расходы составляют 70% мировой экономики, отмечает агентство, поэтому любая приостановка деятельности может нанести ущерб, в частности, помешать ее росту или привести к сокращению. Ряд секторов экономики уже пострадал от коронавируса.

В первую очередь агентство упоминает гостиничный сектор. По данным исследовательской компании STR, в 2020 году в первую неделю марта заселенность отелей в США упала до 61,8% по сравнению с 66,6% годом ранее. В Сиэтле, где произошла крупная вспышка инфекции, этот показатель упал до 52,3%.

Второй показатель — это розничные продажи. Согласно исследованию Johnson Redbook, на которое ссылается агентство, потребители стали приобретать преимущественно товары первой необходимости. Так, за первую неделю марта увеличились продажи лекарств, чистящих средств, хозяйственных товаров, продуктов и воды в бутылках.