В Нью-Йорке из-за коронавируса закроют все бары и кинотеатры

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился временно закрыть все кинотеатры, бары и развлекательные заведения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщила мэрия города в Twitter.

«Мы принимаем ряд решений, которые никогда бы не приняли, если бы не необходимость обезопасить жизни тех, кого мы любим. Наступил момент пойти на еще один радикальный шаг. Вирус может быстро распространиться через близкое взаимодействие жителей Нью-Йорка в ресторанах, барах и местах, где мы сидим близко друг к другу. Мы должны разрубить этот гордиев узел», — говорится в заявлении де Блазио.

Согласно сообщению, распоряжение, запрещающее ресторанам и кафе осуществлять доставку и выдавать заказы «на вынос», мэр города подпишет 16 марта. Также будет временно приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, небольших театров и концертных залов. Распоряжение вступит в силу в 09:00 (16:00 мск) 17 марта.

На сайте мэрии Нью-Йорка также сообщается, что все школы города перейдут на дистанционное обучение до 20 апреля. Дата может быть изменена в случае необходимости, уточнил де Блазио.