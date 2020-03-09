Пьяный водитель сбил семью из пяти человек в Воронежской области

Фото: МВД России

В Воронежской области пьяный водитель совершил наезд на семью из пяти человек, двое из них скончались. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

По данным главка, ДТП произошло в 23:30 по местному времени 8 марта в Павловском районе.

«Погибли восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина, остальные члены семьи сейчас в больнице», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники полиции предварительно установили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. ГУ МВД по области начали проверку по факту ДТП.

Представитель областного главка уточнил «РИА Новости», что среди пострадавших 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток. О состоянии водителя он не сообщил, однако известно, что мужчине 28 лет и он управлял автомобилем ВАЗ-211.