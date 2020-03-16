Сандерс заявил о неготовности системы здравоохранения США к коронавирусу

Система здравоохранения США не готова к эпидемии коронавируса. Об этом заявил кандидат в президенты сенатор Берни Сандерс во время теледебатов со своим оппонентом из Демократической партии Джо Байденом. Отрывок из дебатов Сандерс опубликовал в своем Twitter.

По его словам, проблема заключается в отсутствии единой системы медицинской страховки, которая могла бы гарантировать помощь каждому гражданину страны.

«Пандемия коронавируса демонстрирует невероятную слабость и бессилие нашей нынешней системы здравоохранения. Мы единственная крупная страна, которая не гарантирует медицинскую помощь всем нашим людям», — написал он в Twitter.

Во время дебатов Сандерс заявил, что в Соединенных Штатах существуют тысячи разных медицинских страховых планов, которые не сведены в единую систему. Из-за этого в стране каждый год умирает по 60 тыс. человек, которые не могут вовремя попасть к врачу. И это в отсутствии эпидемии.