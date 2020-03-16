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Сандерс заявил о неготовности системы здравоохранения США к коронавирусу

Система здравоохранения США не готова к эпидемии коронавируса. Об этом заявил кандидат в президенты сенатор Берни Сандерс во время теледебатов со своим оппонентом из Демократической партии Джо Байденом. Отрывок из дебатов Сандерс опубликовал в своем Twitter.

По его словам, проблема заключается в отсутствии единой системы медицинской страховки, которая могла бы гарантировать помощь каждому гражданину страны.

«Пандемия коронавируса демонстрирует невероятную слабость и бессилие нашей нынешней системы здравоохранения. Мы единственная крупная страна, которая не гарантирует медицинскую помощь всем нашим людям», — написал он в Twitter.

Во время дебатов Сандерс заявил, что в Соединенных Штатах существуют тысячи разных медицинских страховых планов, которые не сведены в единую систему. Из-за этого в стране каждый год умирает по 60 тыс. человек, которые не могут вовремя попасть к врачу. И это в отсутствии эпидемии.

»Кризис (с коронавирусом) только усугубляет ситуацию», — резюмировал 78-летний сенатор.

В США с 13 марта объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Президент Дональд Трамп заявил о выделении $50 млрд штатам на борьбу с эпидемией.

По последним данным в стране было выявлено уже 3689 заболевших. Зарегистрировано 68 смертей, 40 из которых — в северо-западном штате Вашингтон. Излечились от коронавируса 12 человек.

Теги: Берни Сандерс, США, коронавирус
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