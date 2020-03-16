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В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. Об этом пишет немецкий журналист Андре Баллин в газете Handelsblatt.

По его мнению, Россия ранее делала ставку на максимально серьезный и даже пафосный подход к участию в конкурсе.

Теперь же стратегия поменялась, и было принято решение отправить на конкурс сатиричную группу с ироничной песней Uno.

Как пишет Баллин, «самое главное в хорошей сатире — максимально серьезное лицо. И Илья Прусикин (лидер Litlle Big — РБК) и его музыканты отрепетировали эту серьезность до совершенства».

Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020»
Общество

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Журналист отметил, что многие песни коллектива стали вирусными, особенно композиция Skibidi. Не стала исключением и представленная для «Евровидения» песня Uno — движения из клипа на нее уже становятся популярными среди поклонников. При этом группа имеет большую фан-базу в европейских странах, особенно в Бельгии, Франции и Швейцарии.

Баллин сравнил ценность «Евровидения» для России с Чемпионатом Европы для Германии. И не исключил победы LIttle Big 16 мая, если конкурс не отменят из-за коронавируса.

О том, что LIttle Big будет представлять Россию на «Евровидении» с песней Uno стало известно 2 марта. За пять дней музыканты сняли клип на песню, который стал самым популярным из всех композиций участников конкурса. На момент написания новости он собрал на YouTube 23,5 млн просмотров.

Теги: «Евровидение», Россия, группа
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