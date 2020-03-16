В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. Об этом пишет немецкий журналист Андре Баллин в газете Handelsblatt.

По его мнению, Россия ранее делала ставку на максимально серьезный и даже пафосный подход к участию в конкурсе.

Теперь же стратегия поменялась, и было принято решение отправить на конкурс сатиричную группу с ироничной песней Uno.

Как пишет Баллин, «самое главное в хорошей сатире — максимально серьезное лицо. И Илья Прусикин (лидер Litlle Big — РБК) и его музыканты отрепетировали эту серьезность до совершенства».