При взрыве на химическом заводе в Южной Корее пострадал 31 человек

На заводе Lotte Chemical в Южной Корее произошел взрыв, в результате чего пострадал как минимум 31 человек, передает агентство Yonhap.

Инцидент произошел 4 марта на предприятии, расположенном рядом с городом Сосан в провинции Чхунчхон-Намдо около 3 часов ночи по местному времени (21:00 мск 3 марта).

После взрыва на заводе начался пожар, который был потушен спустя более чем два часа. В ликвидации возгорания участвовали 240 пожарных. Представители Lotte Chemical сообщили, что взрыв произошел при сжатии нафты (вещества, получаемого при перегонке нефти), и отметили, что угроза утечки химикатов и повторного взрыва отсутствует.

В компании заявили, что пострадал 31 человек, двое из них получили серьезные ранения. Lotte Chemical сейчас устанавливает объем ущерба и сообщил о приостановке работы семи из 13 своих объектов.

В конце января взрыв произошел на заводе на северо-западе американского города Хьюстон, штат Техас. По предварительным данным, причиной инцидента на предприятии Watson Grinding стала утечка пропилена. Ранения при происшествии получили два человека, их жизни ничего не угрожает.