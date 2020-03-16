«Вечерний Ургант» отказался от массовки в зале из-за коронавируса

Вечернее развлекательное шоу «Первого канала» «Вечерний Ургант» решил отказаться от зрителей во время съемок передачи из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в официальном Instagram-аккаунте шоу.

https://www.instagram.com/p/B9w24_FnLrZ/

Создатели шоу отметили, что реакция зала является неотъемлемой частью программы. Но в «Вечернем Урганте» дорожат здоровьем своих зрителей, поэтому с завтрашнего дня они решили вести съемки без аудитории в студии.

По данным «Яндекса», в России к вечеру 15 марта было зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Половина из них — в Москве и Подмосковье (25 и 7 заболевших соответственно).