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Вирус из Китая ,  
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«Вечерний Ургант» отказался от массовки в зале из-за коронавируса

Вечернее развлекательное шоу «Первого канала» «Вечерний Ургант» решил отказаться от зрителей во время съемок передачи из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в официальном Instagram-аккаунте шоу.

https://www.instagram.com/p/B9w24_FnLrZ/

Создатели шоу отметили, что реакция зала является неотъемлемой частью программы. Но в «Вечернем Урганте» дорожат здоровьем своих зрителей, поэтому с завтрашнего дня они решили вести съемки без аудитории в студии.

По данным «Яндекса», в России к вечеру 15 марта было зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Половина из них — в Москве и Подмосковье (25 и 7 заболевших соответственно).

«Яндекс» создал карту распространения коронавируса
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За последние сутки в стране выявлены четыре новых случая. Три из них — в Московской области, еще один — в Тюменской.

В Москве действуют специальные меры по борьбе с распространением коронавируса из Китая. Школы и вузы переведены на свободное посещение и дистанционное обучение, стационары больниц закрыты для посещения пациентов.

Кроме того, в столице ввели запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более пяти тысяч человек. Прибывающие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании должны пройти обязательную самоизоляцию. А работодателей обязали не допускать к работе тех сотрудников, которые должны пройти карантин.

Теги: «Вечерний Ургант», телевидение, коронавирус
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