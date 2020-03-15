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Школьница из Петербурга выдумала историю о нападении для прогула школы

Фото: Никита Попов / РБК

Полицейские закончили проверку информации об избиении 15-летней девушки в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В пресс-службе уточнили, что с соответствующим заявлением в полицию обратился ее отец. Он утверждал, что днем 14 марта его дочь избили четверо мужчин на улице Караваевская.

В ходе проверки полицейские установили, что девушка выдумала историю об избиении, чтобы прогулять школу, говорится в сообщении. «Принято заявление от отца девочки с просьбой проверку прекратить», — отметили в пресс-службе.

СК начал проверку сообщения об избиении подростков родителями в Москве
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13 февраля в Москве следователи начали проверку из-за распространенной в Telegram информации о том, что родители систематически избивают двух своих детей. Telegram-канал Baza писал, что 15-летняя девушка и ее 14-летний брат сообщили о регулярных избиениях врачам в детской поликлинике, после чего те заявили в полицию.

Теги: Санкт-Петербург, заявление, школьница, новости РБК
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