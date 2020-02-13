СК начал проверку сообщения об избиении подростков родителями в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве начало проверку информации об избиении подростков, сообщается на сайте ведомства.

Проверку организовали после публикации одним из Telegram-каналов сообщения о том, что двое подростков обратились в детскую поликлинику и попросили врачей забрать их из семьи, где их систематически избивают, уточнили в СК.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 15-летняя девушка и ее 14-летний брат рассказали сотрудникам детской поликлиники, что родители регулярно их бьют. Медики вызвали полицию, а также направили подростков на диагностику, в ходе которой обнаружили у них многочисленные синяки и ушибы. Кроме того, у девушки выявили признаки сотрясения мозга. Обоих подростков госпитализировали.

По данным Baza, затем родители подростков пришли в полицию и написали заявление на сотрудников органов опеки, обвинив их в том, что они специально настраивают детей против отца и матери.

Ранее Следственный комитет организовал проверку данных об избиении ребенка в Москве приемной матерью. Ведомство сообщило о появлении в социальной сети информации о том, что женщина применила к семилетнему приемному сыну физическую силу. В результате мальчика госпитализировали с множественными ушибами на лице и спине.