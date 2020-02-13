Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 63,6 (+0,55) Quote, 12:09
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 69,18 (+0,4) Quote, 12:09
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа по Ирану Политика, 23:38 Пентагон пообещал начать испытания гиперзвукового оружия в 2020 году Технологии и медиа, 23:28 Эксперты допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли Общество, 23:18 СМИ сообщили о досрочном уходе гендиректора «Вымпелкома» Бизнес, 22:46 СК начал проверку сообщения об избиении подростков родителями в Москве Общество, 22:33 В Конституцию впишут Курилы и зарплаты Политика, 22:31 Синоптики пообещали москвичам солнце в выходные и ветер в понедельник Общество, 22:25 По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар Политика, 22:12 Зеленский заявил о планах построить «город-сад» для переселенцев из Крыма Политика, 22:10 ЦСКА на своей площадке проиграл «Барысу» в матче КХЛ Спорт, 22:00 Фуркад допустил подачу иска против российской олимпийской чемпионки Спорт, 21:54 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 21:43 Кадыров объяснил назначение своих родственников на руководящие должности Общество, 21:40 Минфин представил новые параметры макропрогноза на 2020 год Экономика, 21:37
Общество ,  
0 

СК начал проверку сообщения об избиении подростков родителями в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве начало проверку информации об избиении подростков, сообщается на сайте ведомства.

Проверку организовали после публикации одним из Telegram-каналов сообщения о том, что двое подростков обратились в детскую поликлинику и попросили врачей забрать их из семьи, где их систематически избивают, уточнили в СК.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 15-летняя девушка и ее 14-летний брат рассказали сотрудникам детской поликлиники, что родители регулярно их бьют. Медики вызвали полицию, а также направили подростков на диагностику, в ходе которой обнаружили у них многочисленные синяки и ушибы. Кроме того, у девушки выявили признаки сотрясения мозга. Обоих подростков госпитализировали.

По данным Baza, затем родители подростков пришли в полицию и написали заявление на сотрудников органов опеки, обвинив их в том, что они специально настраивают детей против отца и матери.

Ранее Следственный комитет организовал проверку данных об избиении ребенка в Москве приемной матерью. Ведомство сообщило о появлении в социальной сети информации о том, что женщина применила к семилетнему приемному сыну физическую силу. В результате мальчика госпитализировали с множественными ушибами на лице и спине.

Теги: Следственный комитет, подростки, избиение
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
СК проверит данные об избиении ребенка приемной матерью в Москве
Общество
Полиция проверит слова матери брошенных в Шереметьево детей об избиениях
Общество
СК проверит информацию об избиении подростка охранником в ТЦ «Мега Химки»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter