Мужчина открыл стрельбу в доме в подмосковном поселке

По предварительным данным, в Селятино многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в присутствии одного из детей. По предварительным данным, конфликт произошел из-за бракоразводного процесса

Фото: АГН «Москва»

В подмосковном поселке Селятино многодетный отец выстрелил в жену, пишет ТАСС со ссылкой на представителя главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий, а также сообщают Mash и РЕН ТВ.

«По предварительным данным следствия, между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса. В результате мужчина в присутствии сына 2009 года рождения выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову супруге, после чего [покончил с собой]», — сообщила Врадий. ТАСС уточняет, что инцидент произошел в квартире жилого дома. Остальные дети в момент убийства находились у родственников.

Телеканал «РЕН ТВ» без ссылок на источники информации сообщает, что погибшая Елена П. работала помощником нотариуса. По версии телеканала, стрельба произошла в общежитии.

Telegram-канал Mash утверждает, что мужчина открыл стрельбу из-за плохого материального положения. Погибшие были в разводе, но вынужденно продолжали жить вместе в общежитии. Всего у них пятеро детей, четверо находятся в отъезде. Присутствовавший при стрельбе восьмилетний мальчик не пострадал и смог добраться до соседей, которые вызвали полицию, заключает Telegram-канал.