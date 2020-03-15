Минздрав посоветовал отказаться от приема алкоголя при ОРВИ или гриппе

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В случае проявления симптомов ОРВИ или гриппа стоит отказаться от употребления алкоголя и обратиться к врачу. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, сообщается на сайте ведомства.

«Ни в коем случае при простуде и гриппе не употребляйте алкоголь, тем более не лечитесь им», — сообщила Драпкина. Она объяснила, что алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему и вызывает тахикардию и повышение артериального давления. Кроме того, прием спиртного в любом виде может стать причиной повышения артериального давления. «Мало кто знает о том, что даже небольшие дозы алкоголя приводят к снижению уровня некоторых нутриентов, в частности, витамина b12, который крайне необходим для поддержания основных функций организма. Особенно — для нормального функционирования нейронов мозга», — рассказала Драпкина, отметив, что алкоголь сильно ослабляет иммунитет.

В декабре прошлого года терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин сообщил, что серьезной ошибкой в лечении ОРВИ и гриппа является употребление антибиотиков без необходимости. Он отметил ОРВИ и грипп являются вирусными заболеваниями, а убить вирус антибиотиками невозможно. Такие препараты назначают для лечения бактериальных инфекций.