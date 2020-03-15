Экономист J.P. Morgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».

«В общем могу точно сказать, что любой, кто инвестирует в долговые обязательства на развивающихся рынках, должен учитывать долгую и красочную историю дефолтов этих рынков», — сказал Стаббс, отметив, что последние десятилетия многие страны отказывались выполнять свои обязательства.

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