Оперативный штаб назвал авиарейсы с больными коронавирусом пассажирами

Оперативный штаб Москвы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 перечислил список авиарейсов, которыми в столицу прибыли инфицированные вирусом пассажиры. Информация размещена на странице штаба в Telegram-канале.

Речь идет о следующих направлениях:

Рейс SU 2383 Женева-Москва 06.03.2020

Рейс S7 3720 Инсбрук-Москва 08.03.2020

Рейс SU 7157 Гренобль-Москва 08.03.2020

Рейс SU 2487 Цюрих-Москва 09.03.2020

Рейс SU 2329 Мюнхен-Москва 10.03.2020

Отмечается, что в настоящее время с пассажирами рейса связываются медицинские работники. В частности, будет сделана адресная СМС-рассылка.

В штабе предупредили, что в случае, если пассажиры передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или обратиться к врачам скорой помощи по телефону 103. Также специалисты посоветовали не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Для взятия проб на анализы и проведения осмотра медицинские работники приедут самостоятельно.

14 марта в России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Девять из них — в Москве, один в Московской области, один в Санкт-Петербурге, два в Кемеровской области, один в Калининградской области.

В последние две недели все заболевшие посещали страны Евросоюза: Италию, Францию, Австрию, Германию, Польшу и Швейцарию. В настоящее время пациентов отправили в инфекционные боксы. Также были выявлены люди, с которыми прибывшие пассажиры контактировали. Сейчас ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение.

Вспышку вируса впервые выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого власти ряда других стран также заявили о выявленных случаях.

По последним данным SCMP, число заразившихся во всем мире составляет 149 330 человек. Умерли 5722 человек.