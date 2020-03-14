Вылетевший из Москвы в Челябинск борт экстренно сел в Казани

Самолет, вылетевший из Москвы в Челябинск, совершил вынужденную посадку в Казани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Об экстренной посадке пишет также «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

По информации ТАСС, борт вылетел из российской столицы в 14:07. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, речь идет о самолете «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100-95 рейсом SU 1422.

Изначально сообщалось, что на самолете прозвучал сигнал тревоги, после чего было принято решение о посадке. Как уточняет ТАСС, поводом для экстренной посадки стал авиадебошир. Посадка в Казани прошла в штатном режиме.

РБК направил запрос в авиакомпанию «Аэрофлот».