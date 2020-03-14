Врачи из Гонконга сообщили о последствиях коронавируса для легких

Излечившиеся от новой коронавирусной инфекции пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и от удушья во время быстрой ходьбы. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на управление больничных учреждений Гонконга.

К такому выводу врачи пришли после наблюдения за вылечившимися пациентами. Как сообщил главврач больницы Принцессы Маргарет (Princess Margaret Hospital) Оуэн Цанг, из десяти выписанных пациентов двое-трое не могли делать то, что делали до заболевания. «Они задыхаются, если начинают идти немного быстрее. У некоторых наблюдается снижение функции легких на 20–30%», — сказал главврач.

Цанг отметил, что эти пациенты пройдут дальнейшее обследование, чтобы определить, насколько у них ослаблена функция легких. Им также назначат физиотерапию. По словам врача, пока непонятно, становятся ли подобные последствия коронавирусной инфекции причиной развития других заболеваний легких.

Для постепенного восстановления легких после заболевания пациенты могут выполнять упражнения, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, такие как плавание, посоветовал Цанг.