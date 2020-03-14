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Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании

Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании. Об этом он сообщил журналу Российского исторического общества «Воронцово поле».

Шевченко добывал информацию о том, как будет развиваться ситуация в стране после ухода в отставку диктатора Франциско Франко. Для этого разведчик попал на одну их действовавших тогда на территории Испании баз альянса. По его словам, ему нужно было познакомиться с военными, которые служили на базе.

Ветеран Службы внешней разведки (СВР) отметил, что в его работе ему помогло увлечение живописью. По его словам, он выходил с мольбертом на улицу, по которой шли военнослужащие. Шевченко сообщил, что он поговорил с двумя из них.

«Пригласили выпить вина, хорошо провели время, подружились, выходные начали проводить вместе», — сказал он («цитата по «РИА Новости»).

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Разведчик отметил, что впоследствии его пригласили на базу НАТО. Там он провел с военными «доверительный разговор» о том, что, по данным газет, Франко выступает против продления срока присутствия базы в Испании. По словам Шевченко, военнослужащие рассказали ему, что к ним приезжал главком Европейского командования армии США и главком силами НАТО Александр Хейг. Он провел секретное заседание о будущем базы.

«Я начал задавать уточняющие вопросы и получил совершенно секретную информацию из первых рук, противоречащую публикуемой в СМИ», — заявил разведчик.

Он рассказал, что направил полученные данные в Москву и вернулся в столицу России. За выполненную работу он получил подарок от бывшего тогда председателем КГБ СССР Юрия Андропова, а также выговор за проникновение на базу, поделился Шевченко.

Теги: СВР, разведчик, Герой России, Испания, НАТО
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