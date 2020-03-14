Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании

Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании. Об этом он сообщил журналу Российского исторического общества «Воронцово поле».

Шевченко добывал информацию о том, как будет развиваться ситуация в стране после ухода в отставку диктатора Франциско Франко. Для этого разведчик попал на одну их действовавших тогда на территории Испании баз альянса. По его словам, ему нужно было познакомиться с военными, которые служили на базе.

Ветеран Службы внешней разведки (СВР) отметил, что в его работе ему помогло увлечение живописью. По его словам, он выходил с мольбертом на улицу, по которой шли военнослужащие. Шевченко сообщил, что он поговорил с двумя из них.

«Пригласили выпить вина, хорошо провели время, подружились, выходные начали проводить вместе», — сказал он («цитата по «РИА Новости»).