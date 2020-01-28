Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 62,83 (+0,49) Quote, 12:09
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 69,23 (+0,45) Quote, 12:09
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы Общество, 14:29 Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России» Политика, 14:21 Кремлевский куратор интернета покинет свой пост Политика, 14:17 ЦБ привлек инвестконсультантов к подготовке выхода из капитала «Открытия» Финансы, 14:16 Суд обязал дочку «Роскосмоса» восстановить матадора-рекордсмена на работе Общество, 14:15 Собянин взял ситуацию с противодействием коронавирусу под личный контроль Общество, 14:13 Полина Юмашева объяснила решение возглавить комитет в футбольном союзе Спорт, 14:07 В Пермском крае мужчина поджег знакомую продавщицу Общество, 14:02 Почему нет откликов на вакансию: чек-лист типичных ошибок Pro, 13:58 Когда и как криптовалюта вытеснит фиат: 5 реальных сценариев Крипто, 13:57 Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске Общество, 13:55 В итальянском городе назовут площадь в честь Коби Брайанта Спорт, 13:54 Завод «Звездочка» опроверг сообщения о пожаре на подводной лодке Общество, 13:51 «Победа» прекратит полеты в два подконтрольных Вексельбергу аэропорта Бизнес, 13:49
Общество ,  
0 

Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Нарышкина, они внесли большой вклад в обеспечение безопасности России. В списке оказались Герой России Юрий Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Ким, Герой Советского Союза Михаил Васенков, Герой России Виталий Нетыкса и его супруга Тамара Нетыкса, Владимир Лохов и Виталий Нуйкин.

СВР обещала позже опубликовать на своем сайте подробности биографии разведчиков.

Согласно данным из открытых источников, Евгений Ким служил в КГБ СССР в должности полковника и получил звание Героя Советского Союза «за мужество и героизм при выполнении служебного долга».

Путин рассказал о своей работе в нелегальной разведке
Политика

Михаил Васенков работал разведчиком на территории Перу, Испании и США. Виталий Нетыкса работал за рубежом в 1990-е годы и вернулся в Москву в звании генерал-майора, где продолжил работать в Службе внешней разведки.

Теги: СВР, Сергей Нарышкин
Материалы по теме
Директор СВР причислил Петра I к российским разведчикам
Общество
Глава СВР анонсировал «зеркальные меры» после помилования россиян в Литве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter