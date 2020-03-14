Кожемяко сообщил о взрыве емкости с мазутом в Находке

В Находке произошел взрыв емкости с мазутом. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По данным регионального главка МЧС, инцидент случился на топливном складе.

По словам Кожемяко, крышку емкости отбросило на расстояние десять метров, жертв нет. Губернатор рассказал, что произошел разлив мазута, в частности, в озеро Соленое.

«Сейчас принимаются все меры, чтобы выпилить лед, вывезти его, сжечь, убрать всю эту территорию», — сказал он в сторис.

По данным приморского главка МЧС, спасатели уже собрали более 300 куб. м водомазутной смеси. В разгерметизировавшейся емкости находился мазут объемом 2,5 тыс. куб. м. В ведомстве отметили, что в работах участвуют 144 человека и 35 единиц техники. Происшествие не повлияло на работу котельной.