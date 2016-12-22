В Петербурге сошли с рельсов четыре вагона с мазутом

В Санкт-Петербурге четыре вагона с мазутом сошли с рельсов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

«В 7:15 утра поступило сообщение: на ЖД путях промышленного назначения поезд провозил пять цистерн с мазутом. Четыре из них сошли с рельсов, пятая накренилась, из нее была капельная течь мазута», — рассказали в пресс-службе.

В главке МЧС добавили, что площадь разлива составила 10 квадратных метров. Сотрудники ведомства все залили пеной.

По данным МЧС, на месте работают экологи, поднимать цистерны будут силами Кировского завода, около которого и произошел разлив.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, сход тепловоза и вагонов произошел на подъездном пути около станции Новый порт.

«Железнодорожная инфраструктура, на которой произошел сход, не находится в ведении Октябрьской железной дороги. Железнодорожные пути необщего пользования и подвижной состав являются собственностью стороннего предприятия», — отмечается в сообщении.

При этом, как отмечает ОЖД, сход вагонов не повлиял на работу железной дороги.