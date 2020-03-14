Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке

Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Юлию Отраднову.

По данным служб воздушной гавани, на борту лайнера Boeing сработала пожарная сигнализация. Однако в итоге экипаж решил не сажать самолет в аэропорту Елизово, рассказала Отраднова.

«По имеющейся у нас информации, борт продолжил свое движение», — отметила она.

Отраднова рассказала «Камчатке-Информ», что службы аэропорта передали экипажу все данные по погодным условиям. Портал пишет, что самолет снизился до высоты в 1,5 км и долетел до бывшего военного аэродрома на острове Шемья на Аляске.