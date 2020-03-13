Мантуров назвал плюсы от ослабления рубля

Денис Мантуров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Удешевление рубля повысит конкурентоспособность России на внешних рынках, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова передает ТАСС.

Министр назвал ослабление российской валюты «определенным плюсом» для большинства отраслей промышленности. «Но при этом есть ряд предприятий и отраслей, где используется еще существенная часть иностранных комплектующих, чтобы это не повлияло на увеличение цены конечной продукции», — уточнил министр.

Среди отраслей, страдающих от коронавируса, Мантуров выделил автопром, который пострадал от отсутствия поставок комплектующих из Китая и Южной Кореи.

Глава Минпромторга также выразил надежду на скорое возвращение в строй предприятий КНР. По информации Мантурова, Китай начал восстанавливать работы в штатном режиме. Тем не менее, по его словам, кризис китайского производства также сыграет на руку России, уверен министр. Сбои поставок из КНР мотивируют производителей к импортозамещению.

В понедельник, 9 марта, после отказа России участвовать в соглашении по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+ цены на нефть обрушились на 30%, а курсы доллара и евро резко выросли.