В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Одна из пяти новых зараженных COVID-19 в Москве не достигла совершеннолетия. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, поступившем в РБК.

Согласно сообщению сейчас девушка проходит лечение в инфекционной больнице № 1. Известно, что она прилетела из Италии 1 марта. Следующие два дня, 2-го и 3 марта, она посещала школу, а с 4 марта находилась дома.

«С 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящий момент на карантин закрыто здание», — отметили в штабе. В оперативном штабе не уточнили возраст заболевшей.

Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта. Помимо подростка, еще двух заразившихся поместили в больничный комплекс в Коммунарке, одного — в инфекционную больницу № 1, еще одного — в подмосковную инфекционную больницу.