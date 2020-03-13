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В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Одна из пяти новых зараженных COVID-19 в Москве не достигла совершеннолетия. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, поступившем в РБК.

Согласно сообщению сейчас девушка проходит лечение в инфекционной больнице № 1. Известно, что она прилетела из Италии 1 марта. Следующие два дня, 2-го и 3 марта, она посещала школу, а с 4 марта находилась дома.

«С 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящий момент на карантин закрыто здание», — отметили в штабе. В оперативном штабе не уточнили возраст заболевшей.

Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта. Помимо подростка, еще двух заразившихся поместили в больничный комплекс в Коммунарке, одного — в инфекционную больницу № 1, еще одного — в подмосковную инфекционную больницу.

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Все пять заболевших прибыли двумя рейсами: из Бергамо в Москву 1 марта и из Мюнхена в Москву через Цюрих 7-го.

Сейчас удалось установить полный круг близких контактов заболевших, также медики связываются с пассажирами двух рейсов.

Также стало известно о трех случаях заболевания в Санкт-Петербурге, включая десятилетнего ребенка, а также о трех случаях в Московской и Ленинградской областях и Пермском крае.

Теги: Москва, подросток, коронавирус
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