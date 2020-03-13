ЦБ заявил о «лучшей готовности» финансовой системы к внешним шокам

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Финансовая система России в 2020 году лучше готова к внешним шокам, чем пять лет назад. Об этом говорится в заявлении Центрального банка России.

«В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной. Объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился», — уточнили в Центробанке, добавив, что бюджет страны в значительной степени изолирован от колебаний цен на нефть за счет бюджетного правила.

ЦБ назвал обвал курса рубля «краткосрочным проинфляционным фактором» и заявил, что уже принял меры для стабилизации ситуации и смягчения негативных эффектов в экономике.

Кроме того, банк счел сегодняшний уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для того, чтобы финансовая система России оставалась устойчивой.

После развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и обвала стоимости сырья 9 марта российские рынки и рубль пережили обвал. Так, курс доллара вырос до 75 руб., а евро — до 85 руб.