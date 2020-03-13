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Политика ,  
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Швеция заявила об угрозе военной эскалации в Балтийском регионе

Фото: U.S. Navy / Getty Images

Ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает повышенный риск военных инцидентов и конфронтации, сообщает Associated Press со ссылкой на документ службы внешней разведки Швеции (MUST).

В ведомстве отметили, что ситуация в регионе по-прежнему характеризуется ростом военной активности. «Динамика отношений между Соединенными Штатами, Китаем, Россией и Европейским союзом также влияет на ситуацию в области политики безопасности в регионе Балтийского моря», — заявили в MUST.

В службе внешней разведки Швеции добавили, что в целом Россия в военном отношении уступает Соединенным Штатам и НАТО, однако имеет преимущество на региональном уровне, так как в случае конфликта НАТО и Европа будут зависеть от американского подкрепления.

Ранее служба внешней разведки Эстонии проанализировала российские военные учения и пришла к выводу, что Москва «готовится к военному конфликту» с НАТО. По данным ведомства, спровоцировать конфликт может «цветная революция» в одной из соседних с Россией стран. В частности, особое внимание эстонская разведка уделяет ситуации в Белоруссии, сообщили в ведомстве.

Теги: Швеция, Балтийский регион
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