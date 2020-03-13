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Дело Серебренникова ,  
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Слушание по делу Серебренникова отложили из-за трещины на DVD-диске

Фото: АГН «Москва»

Слушание по делу «Седьмой студии», художественным руководителем которой является режиссер Кирилл Серебренников, перенесли из-за повреждения диска с данными бухгалтерии. Об этом сообщила на заседании 13 марта судья Мещанского районного суда Москвы Олеся Менделеева, передает «Коммерсантъ».

Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте, который должен был провести экспертизу к судебному заседанию, обнаружил трещину на одном из дисков DVD-R, которые прилагаются к делу. Это повреждение не позволяет считать информацию.

Судья Менделеева заявила, что на этом диске хранится официальная бухгалтерия студии, данные которой уже есть в материалах дела. Всего, по ее словам, в деле фигурируют два диска с финансовыми данными, и оба они изучались на предыдущих заседаниях. Как уточнила судья, утерянная информация не является значимой для экспертизы, так как учет черной кассы был на диске, который сохранился.

Мещанский суд направил ответ в федеральный центр с указанием специалистам не принимать во внимание диск с трещиной при дальнейшем производстве экспертизы. Слушания перенесены на 19 марта, до тех пор, пока результаты экспертизы не будут полностью готовы.

По делу «Седьмой студии» проходят четыре человека: Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский и Кирилл Серебренников. Сторона обвинения считает, что в 2011–2014 годах они присвоили 133 млн руб. из субсидии, выделенной Минкультуры на популяризацию искусства.

Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, признавшей вину и согласившейся сотрудничать со следствием, было выделено в отдельное производство. Масляева дала показания, что руководство «Седьмой студии» распоряжалось обналичивать субсидию, а деньги затем использовало в своих личных целях. Остальные обвиняемые отрицают вину и настаивают, что все средства Минкультуры расходовались строго на проекты.

Экспертиза в 2019 году установила, что проект «Платформа», на который Серебренникову выделили деньги, требовал гораздо больше, чем полученная госсубсидия. Специалисты пришли к выводу, что на его реализацию требуется не менее 300 млн руб., считая налоги. Минкультуры выделило на «Платформу» 216 млн руб.

Финансовые специалисты тогда пришли к выводу о невозможности установить точную сумму, потраченную «Седьмой студией» на проект, — в том числе из-за «внесения в ее отчетность недостоверных сведений».
 

Теги: Кирилл Серебренников, экспертиза, суд
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