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Общество ,  
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В Подмосковье задержали участников подделывавшей документы мигрантов ОПГ

Фото: ФСБ России / Global Look Press

В Подмосковье закрыли три лаборатории по подделке документов для мигрантов. Об этом сообщает УФСБ по Москве и Московской области, передает ТАСС.

Сотрудники ФСБ задержали семерых членов ОПГ, держащей незаконные лаборатории. В группировку входят россияне и приезжие из Средней Азии.

В помещениях лабораторий обнаружили поддельные миграционные документы, печати и штампы.

«Преступный доход этнической ОПГ за прошедший год составил более 10 млн руб.», — уточнили в УФСБ.

По информации УФСБ, более тысячи мигрантов смогли с помощью группировки незаконно пребывать на территории России.

Операцию провели совместные силы УФСБ и Главного управления на транспорте МВД. Правоохранительные органы продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

12 марта в Подмосковье обнаружили подпольное производство премиального алкоголя. Одна из баз находилась рядом со зданием полиции Чехова, другая — на территории патронного завода. Суммарная стоимость изъятого со складов контрафактного алкоголя составила более полумиллиарда рублей.

Теги: Подмосковье, документы, мигранты
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