В Подмосковье задержали участников подделывавшей документы мигрантов ОПГ
В Подмосковье закрыли три лаборатории по подделке документов для мигрантов. Об этом сообщает УФСБ по Москве и Московской области, передает ТАСС.
Сотрудники ФСБ задержали семерых членов ОПГ, держащей незаконные лаборатории. В группировку входят россияне и приезжие из Средней Азии.
В помещениях лабораторий обнаружили поддельные миграционные документы, печати и штампы.
«Преступный доход этнической ОПГ за прошедший год составил более 10 млн руб.», — уточнили в УФСБ.
По информации УФСБ, более тысячи мигрантов смогли с помощью группировки незаконно пребывать на территории России.