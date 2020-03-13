В Подмосковье задержали участников подделывавшей документы мигрантов ОПГ

Фото: ФСБ России / Global Look Press

В Подмосковье закрыли три лаборатории по подделке документов для мигрантов. Об этом сообщает УФСБ по Москве и Московской области, передает ТАСС.

Сотрудники ФСБ задержали семерых членов ОПГ, держащей незаконные лаборатории. В группировку входят россияне и приезжие из Средней Азии.

В помещениях лабораторий обнаружили поддельные миграционные документы, печати и штампы.

«Преступный доход этнической ОПГ за прошедший год составил более 10 млн руб.», — уточнили в УФСБ.

По информации УФСБ, более тысячи мигрантов смогли с помощью группировки незаконно пребывать на территории России.