Аналитик Goldman Sachs спрогнозировал курс рубля через два года

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Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года. Об этом говорится в обзоре аналитика банка Goldman Sachs Клеменса Графа, поступившем в «РИА Новости».

По мнению аналитика, ближайшие полгода стоимость нефти Brent будет находиться на уровне $30 за баррель, после чего начнет возвращаться к прежнему значению — $60 за баррель.

«Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 руб. за доллар, а затем начнет расти до 61 руб.», — отметил эксперт, добавив, что этот процесс займет около двух лет.

Через год, уточнил эксперт, при ожидаемых показателях рубль может укрепиться до 68 руб. за доллар в следующие 12 месяцев.

После развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и обвала стоимости сырья 9 марта российские рынки и рубль пережили обвал. Так, цена нефти Brent упала более чем на 30%. На этом фоне курс доллара вырос до 75 руб., а евро до 85 руб.