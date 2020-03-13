В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений.

По плану КЗС, дамбу закрыли в 02:00 13 марта. В связи с этим капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Волков остановил движение судов по Кронштатскому корабельному фарватеру.

Согласно плану, открыть дамбу должны в 10:00 13 марта, однако данный период может быть изменен в зависимости от гидрометеорологических условий.

Ранее о возможном наводнении в Санкт-Петербурге сообщалось 17 февраля 2019 года. Тогда ожидалось повышение уровня воды в устье реки Невы до плюс 160–180 см и усиление ветра до 28 м/с, из-за чего дамба была закрыта. На следующий день затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) открыли, так как угроза наводнения миновала.