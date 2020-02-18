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В Петербурге открыли дамбу из-за отсутствия угрозы наводнения

Фото: Kuhnmi / Flickr

В Санкт-Петербурге открыли затворы комплекса защитных сооружений (КЗС), так как угроза наводнения миновала. Об этом сообщила пресс-служба дирекции КЗС.

По данным ведомства, пиковые значения уровня воды были пройдены в 3:00 18 февраля. Поскольку отмечается стабильная тенденция к понижению уровня воды в Неве, около 5:00 начали открываться водопропускные затворы.

«Проточность между Финским заливом и Невской губой полностью восстановлена», — говорится в заявлении пресс-службы. К 6:00 канал судопропускного сооружения С-1 был свободен для прохода судов.

Днем 17 февраля дирекция КЗС закрыла затворы дамбы на фоне повышения уровня погодной опасности в городе до оранжевого — ночью ожидалось повышение уровня воды в устье реки Невы до плюс 160–180 см и усиление ветра до 28 м/с.

Из-за непогоды в Петербурге закрыли для посещения парки и скверы, а жителям рекомендовали обходить рекламные конструкции, убрать с балконов вещи и не парковать машины рядом с деревьями.

Теги: Санкт-Петербург, наводнение, дамба
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