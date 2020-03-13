В Подмосковье потушили пожар в комплексе отдыха Moscow Country Club

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Пожар в комплексе отдыха Moscow Country Club в Красногорске потушен, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В 6:27 полная ликвидация последствий пожара. Площадь [горения] составила 1 тыс. кв. м», — сказали в главке. Там пояснили, что на момент возгорания людей ни в гостинице, ни в ресторане не было, пострадавших и погибших нет.

В гольф-клубе Moscow Country Club заявили РБК, что на данный момент не комментируют информацию.