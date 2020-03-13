Эксперт назвал возможный очаг финансового кризиса из-за коронавируса

Банковский сектор Италии может стать очагом глобального финансового кризиса из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение выразил экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.

По его словам, в стране может прекратиться коммерческая деятельность, а будущее восьмой крупнейшей экономики мира будет зависеть от выносливости банковской системы, которая долгое время считалась одной из самых слабых в Европе. Эксперт отметил, что в случае, если представители бизнеса и частные лица останутся без средств, у них не будет возможности обслуживать собственные кредиты.

По словам обозревателя, другая проблема заключается в том, что инвесторов отпугивают дорогостоящие антикризисные меры Рима. Как указывает специалист, составляющие большую часть банковских активов государственные облигации могут обесцениться, что станет следствием снижения резервов банков и ограничения их кредитования, а это, свою очередь, приведет к дальнейшему замедлению экономики.

В общей сложности банкам Италии принадлежит около четверти непогашенного государственного долга страны в размере $2,4 трлн. Таким образом, отмечает эксперт, это может вызвать дестабилизацию в условиях резкого спада.

По данным Минздрава Италии на 12 марта, от коронавируса в стране умерли 1016 пациентов. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 12,8 тыс. Больше всего случаев коронавирусной инфекции выявлено в регионе Ломбардия. В настоящее время в стране действует режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Меры будут действовать в течение полугода.