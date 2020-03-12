В Калининградской области из-за падения дерева погибла школьница

Фото с места происшествия (Фото: СК РФ)

В городе Гурьевск Калининградской области из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка. Об этом говорится в сообщении областного СК.

По предварительным данным, дерево упало на тротуар на Калининградском шоссе и придавило школьницу. «Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью», — уточняет СК.

На месте происшествия работает следственная группа регионального управления СКР. Группа устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении СК.

В октябре 2019 года уголовное дело из-за падения веток дерева на человека завели в Новосибирске. СК установил, что на месте происшествия проводились работы по омолаживающей обрезке деревьев. Дело открыли по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).