СК завел дело о гибели девушки в Новосибирске от падения спиленной ветки

СК завел дело о гибели девушки в Новосибирске от падения спиленной ветки

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело, после того как женщина погибла из-за упавших на нее спиленных веток деревьев. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека). По данным следствия, 2 октября по адресу: ул. Планировочная д. 30 проводились работы по омолаживающей обрезке деревьев. Около 16:00 по местному времени (12:00 мск) мимо дома проходила 28-летняя девушка, на которую упали спиленные ветки. Девушка скончалась на месте от полученных травм.

Следователи установили, что работы должны были выполняться индивидуальным предпринимателем, с которым заключило контракт новосибирское муниципальное казенное учреждение «Ленинское»

В начале сентября в Краснодаре на площадку детского сада упало дерево. В результате пострадали воспитатель и двое детей из ясельной группы, один из которых умер от полученных травм. Против заведующей детсадом возбудили уголовное дело о халатности.