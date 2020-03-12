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Госдума утвердила поправки в бюджет для реализации послания президента

Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный бюджет на 2020–2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Госдума совместно с правительством провела работу над поправками в сжатые сроки, за три недели. «Для нас было важно оперативно обеспечить финансирование социальных инициатив президента», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Некоторые из этих инициатив имеют обратную силу и начнут действовать с 1 января 2020 года.

Так, например, среди поправок, на которые выделены средства, — расширение программы материнского капитала, куда включат семьи с одним ребенком. Кроме того, выплаты для семей, где родился второй ребенок, будут увеличены. Из бюджета на эти цели дополнительно выделят около 600 млрд руб.

Малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет будут получать пособия в размере около 5,5 тыс. руб. Поправка вступит в силу начиная с 2020 года. За уже прошедшие месяцы семьи также получат выплаты. В следующем году пособие планируется поднять в среднем до 11 тыс. руб. Как уточнил Володин, для этого из бюджета направят более 750 млрд руб.

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Школьные педагоги с 1 сентября будут получать надбавку за классное руководство в размере 5 тыс. руб. На образование из бюджета выделено 178 млрд руб.

Кроме того, ряд поправок направлен на увеличение финансирования некоторых регионов.

Ранее Минфин подсчитал, что дополнительные расходы на реализацию мер, объявленных президентом в послании, составят более 4 трлн руб. до 2024 года, сообщил журналистам Антон Силуанов. Более 90% средств выделит федеральный бюджет.

Теги: госдума, бюджет, Путин
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