Путин заявил об основаниях считать бизнесменов «жуликами по определению»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В очередной серии интервью с Владимиром Путиным, которую выпустил ТАСС, президент заявил, что у него есть основания воспринимать бизнесменов как «жуликов по определению».

Журналист Андрей Ванденко спросил Путина: «Кажется, что вы воспринимаете бизнесменов как жуликов по определению».

«Под этим есть определенные основания, Вы понимаете? Да, я говорю это с придыханием, что называется. Ну какие основания? Во-первых, весь так называемый малый бизнес у нас во все нулевые годы был связан с торговлей. Ну весь практически», — ответил глава государства.

Далее журналист переспросил: «То есть я правильно понял, торгаш — жулик?». «В сознании народа, мы же так говорим <...> Знаете, я же тоже часть этого народа». — ответил Путин.