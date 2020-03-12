Синоптики предупредили о метели и похолодании в Москве

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Похолодание, дожди, гололедица и метель ожидают москвичей в конце текущей недели. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас температура выше нормы на десять градусов, невероятное тепло. Мы, москвичи, ощущаем очень теплую погоду, ведь 7,8 и 9 марта были побиты [температурные] рекорды», — отметил он.

По словам Вильфанда, грядущее похолодание приведет к тому, что в воскресенье и понедельник температура приблизится к своими многолетним значениям, к норме. «Мы настолько разбалованы такой невероятно теплой зимой, что просто забыли о том, что живем все-таки не в тропиках», — считает синоптик.

В пятницу центральную Россию ждет штормовой ветер с порывами до 20–25 м/c, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такой ветер может быть опасен, так как способен привести к падению веток, деревьев и рекламных конструкций. «Самое интересное начнется в субботу, когда поступит первая порция полярного воздуха: ночью от -1 до +4 без осадков, а вот днем и ближе к вечеру ливневые дожди перейдут в мокрый снег. К вечеру до нуля и даже минусовых температур», — пояснил он.