Путин сообщил о своей реакции на обманы в магазинах в советское время

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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в советские годы его порой обсчитывали в магазинах, но он предпочитал не вступать в конфликт.

«В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел», — сказал Путин. При этом он отметил, что это происходило не часто. Президент рассказал, что если он и замечал обман, то не пытался вернуть деньги, поскольку считал, что «лучше не связываться».

«Без скандала лучше, себе дороже», — отметил он.

Кроме того, Путин сказал, что «в сознании народа» торговцы воспринимаются в качестве жуликов. По его словам, он сам является частью народа и тоже разделяет это восприятие.

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