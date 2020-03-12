Эксперты нашли в презервативах цинк и изопропанол

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Специалисты Роскачества исследовали популярные презервативы и выявили в некоторых изделиях превышение допустимого уровня цинка и изопропанола. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении организации.

В рамках исследования эксперты проверили 17 торговых марок презервативов из натурального латекса российских и зарубежных производителей. Качество изделий проанализировали по 60 показателям, большая часть из которых касается безопасности.

Специалисты выявили, что в презервативах трех марок, а именно: «Гладиатор», «Гороскоп любви» и «Страсть», содержится превышающий значения уровень цинка, а в изделиях еще двух марок — Contex и «Гусарские» — превышает допустимые значения изопропанол.

Как отметили в Роскачестве, превышения допустимых значений потенциально токсичны и могут вызывать раздражения.

Эксперты отметили, что донесли информацию о выявленных нарушениях до контрольно-надзорных органов и производителей. «Гороскоп любви» уведомил о проведении на производстве корректирующих мероприятий, указано в сообщении.