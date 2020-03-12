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Эксперты нашли в презервативах цинк и изопропанол

Фото: Scott Olson / Getty Images

Специалисты Роскачества исследовали популярные презервативы и выявили в некоторых изделиях превышение допустимого уровня цинка и изопропанола. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении организации.

В рамках исследования эксперты проверили 17 торговых марок презервативов из натурального латекса российских и зарубежных производителей. Качество изделий проанализировали по 60 показателям, большая часть из которых касается безопасности.

Специалисты выявили, что в презервативах трех марок, а именно: «Гладиатор», «Гороскоп любви» и «Страсть», содержится превышающий значения уровень цинка, а в изделиях еще двух марок — Contex и «Гусарские» — превышает допустимые значения изопропанол.

Как отметили в Роскачестве, превышения допустимых значений потенциально токсичны и могут вызывать раздражения.

Эксперты отметили, что донесли информацию о выявленных нарушениях до контрольно-надзорных органов и производителей. «Гороскоп любви» уведомил о проведении на производстве корректирующих мероприятий, указано в сообщении.

Кроме того, в Роскачестве установили, что изделия еще нескольких марок значительно различаются между заявленным и фактическим размером. Так, разница в размерах длины у презервативов ТМ «Гороскоп любви» составила 9,7 мм.

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Ранее специалисты Роскачества обнаружили никель и кадмий в составе губной помады девяти российских и иностранных торговых марок. При этом, как заключили эксперты, ни одна из марок не нарушила требования российского законодательства в области безопасности.

 

Теги: Роскачество, исследование, презервативы
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