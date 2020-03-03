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Роскачество обнаружило никель и кадмий в губной помаде

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Роскачество обнаружило никель и кадмий в составе губной помады девяти российских и иностранных торговых марок. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Эксперты проверили 20 торговых марок помады французского, российского, бельгийского, британского, немецкого, итальянского, польского, американского, швейцарского и тайваньского происхождения. Стоимость исследованных товаров варьировалась от 182 до 2737 руб. за штуку.

Ни одна из 20 марок не нарушила требования российского законодательства в области безопасности, заключили в организации. В них не обнаружили летучих фенолов и нитрозаминов, бензойной кислоты, диоксида серы, а также превышений по количеству свинца, мышьяка, ртути и цинка. Также эксперты не выявили повышенного уровня бактерий, вызывающих грибок, кишечную и синегнойную палочки и золотистый стафилококк.

В то же время в четырех торговых марках специалисты Роскачества обнаружили никель (Art-Visage, Chanel, Oriflame и Pupa), а в пяти — кадмий (Avon, Chanel, Clinique, Divage и Lancome). Наличие этих металлов в помаде не регулируется российским законодательством, однако согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно, говорится в сообщении.

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Также Роскачество выявило нарушения в маркировке помады. На упаковке должен находиться цветовой индикатор, соответствующий цвету изделия. Однако в восьми случаях такого индикатора не было вообще, а в четырех случаях он не совпадал с оттенком помады.

По версии Роскачества, в тройку лучших помад вошли изделия марок Estee Lauder (Бельгия), MAC (Бельгия) и ARDECO (Германия).

В декабре Роспотребнадзор дал несколько советов по выбору качественной парфюмерии и косметики. Согласно этим рекомендациям, не следует покупать продукцию у уличных торговцев, а также в магазинах и павильонах, где отсутствуют фирменное наименование организации, адрес и режим работы. Также косметику лучше не приобретать, если продавец не может показать документы, подтверждающие безопасность продукции, или если торговля осуществляется без кассовых аппаратов.

Теги: Роскачество, косметика
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