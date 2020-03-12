Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 71,47 (-0,55) Quote, 11 мар, 12:17
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 81,02 (-0,84) Quote, 11 мар, 12:17
Харви Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора Общество, 04:40 Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом Общество, 04:34 В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса Общество, 04:21 Bloomberg узнал о планах еще трех стран объявить России «нефтяную войну» Бизнес, 04:17 США временно запретят въезд из Европы из-за коронавируса Политика, 04:09 На территории инновационного центра «Сколково» в Москве произошел пожар Общество, 04:04 В Китае за сутки коронавирусом заразились 15 человек Общество, 03:52 Для урегулирования ситуации в Донбассе создали консультативный совет Политика, 03:39 Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо Бизнес, 02:53 Пентагон подтвердил гибель американских военных в Ираке Политика, 02:53 Конгресс ограничил Трампа в применении силы против Ирана Политика, 02:26 У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус Спорт, 02:01 Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира Спорт, 01:44 В Вашингтоне из-за коронавируса объявили режим ЧС Общество, 01:40
Общество ,  
0 

Харви Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого 11 марта приговорили к 23 годам тюрьмы за домогательства и изнасилование, доставили в больницу спустя несколько часов после суда. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя продюсера Джуду Энгельмайер.

По ее словам, 67-летний Вайнштейн почувствовал боли в груди, находясь в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке. После этого администрация исправительного учреждения приняла решение доставить его в больницу на Манхеттене.

Как заявила Энгельмайер, врачи оценят состояние продюсера, вероятнее всего, он останется в клинике на ночь. CNN пишет, что эта госпитализация не первая для Вайнштейна — он имеет проблемы с сердцем и спиной.

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Общество

Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения по обвинению в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании третьей степени. Судья уменьшил на два года максимальный срок по данным уголовным статьям.

Скандал разгорелся в 2017 году, когда несколько голливудских актрис обвинили Вайнштейна в изнасилованиях и домогательствах. Среди тех, кто заявлял о преступлениях, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джаад, Ума Турман. В общей сложности в приставаниях Вайнштейна обвинили 80 женщин.

В итоге продюсеру предъявили обвинения по пяти пунктам, присяжные признали его вину по двум из них в феврале 2020 года.

Адвокаты Вайнштейна опасаются, что осужденный не доживет до конца своего срока.

Теги: Харви Вайнштейн, госпитализация, тюрьма, приговор
Материалы по теме
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Общество
Приговор признанному виновным в изнасиловании Вайнштейну вынесут в марте
Общество
Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter