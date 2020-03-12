Харви Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого 11 марта приговорили к 23 годам тюрьмы за домогательства и изнасилование, доставили в больницу спустя несколько часов после суда. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя продюсера Джуду Энгельмайер.

По ее словам, 67-летний Вайнштейн почувствовал боли в груди, находясь в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке. После этого администрация исправительного учреждения приняла решение доставить его в больницу на Манхеттене.

Как заявила Энгельмайер, врачи оценят состояние продюсера, вероятнее всего, он останется в клинике на ночь. CNN пишет, что эта госпитализация не первая для Вайнштейна — он имеет проблемы с сердцем и спиной.

Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения по обвинению в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании третьей степени. Судья уменьшил на два года максимальный срок по данным уголовным статьям.