В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

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В Тамбовской области нашли тело пропавшей 13-летней девочки, сообщается на сайте следственного управления СК по региону. Тело девочки нашли 11 марта закопанным в землю в лесном массиве города Котовска. Для установления причин смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Школьница ушла 7 марта на дискотеку в Доме культуры в селе Бокино и пропала, по заявлению родственников девочки полиция, МЧС и отряды добровольцев начали ее поиски.

9 марта по подозрению в убийстве школьницы задержали 35-летнего жителя Котовска. Он сообщил, что сбил девочку на машине вечером 7 марта и утопил тело в реке Цна в районе села Бокино для сокрытия преступления. Водолазы ранее безрезультатно исследовали место, указанное подозреваемым.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет. По ходатайству следствия подозреваемый помещен под стражу. Следственные органы продолжают расследование уголовного дела.