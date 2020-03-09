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В Тамбовской области задержали подозреваемого у убийстве школьницы

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

В Тамбовской области следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство) был задержан 35-летний житель города Котовск. Согласно версии следствия, вечером 7 марта 2020 года на одной из улиц села Бокино Тамбовского района подозреваемый, управляя автомобилем, сбил 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой с дискотеки. Убедившись, что девочка мертва, подозреваемый решил скрыть преступление: он погрузил ее тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду.

В рамках расследования ведутся поисковые мероприятия, в которых участвуют около 600 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местных жителей. Во вторник, 10 марта, к поиску будут привлечены водолазы, уточнили в СК.

В октябре прошлого года 35-летний житель Саратова Михаил Туватин признался в убийстве девятилетней девочки, которая пропала по дороге в школу. Мотивом преступления, по его словам, стал страх разоблачения. Незадолго до произошедшего мужчина самовольно занял один из гаражей. По версии следствия, Туватин убил девочку, так как боялся, что та его выдаст.

Теги: Тамбовская область, убийство
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