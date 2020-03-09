В Тамбовской области задержали подозреваемого у убийстве школьницы

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В Тамбовской области следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство) был задержан 35-летний житель города Котовск. Согласно версии следствия, вечером 7 марта 2020 года на одной из улиц села Бокино Тамбовского района подозреваемый, управляя автомобилем, сбил 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой с дискотеки. Убедившись, что девочка мертва, подозреваемый решил скрыть преступление: он погрузил ее тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду.

В рамках расследования ведутся поисковые мероприятия, в которых участвуют около 600 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местных жителей. Во вторник, 10 марта, к поиску будут привлечены водолазы, уточнили в СК.

В октябре прошлого года 35-летний житель Саратова Михаил Туватин признался в убийстве девятилетней девочки, которая пропала по дороге в школу. Мотивом преступления, по его словам, стал страх разоблачения. Незадолго до произошедшего мужчина самовольно занял один из гаражей. По версии следствия, Туватин убил девочку, так как боялся, что та его выдаст.