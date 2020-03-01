Путин возложил цветы к памятнику погибшим в Аргунском ущелье десантникам

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин почтил память военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками, сообщает ТАСС.

В Пскове проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия с момента трагедии в Аргунском ущелье. Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим воинам.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Чечне 90 десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с чеченскими боевиками. Нападение последних длилось 16 часов, в результате погибли 84 российских военнослужащих, 13 из которых имели офицерское звание.