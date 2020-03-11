«Европейский фонд за демократию» признали нежелательной организацией

Организациям, внесенным Минюстом в список «нежелательных», запрещено открывать подразделения на территории России и распространять свои информационные материалы. Кроме того, кредитные и некредитные финансовые структуры могут отказать им в проведении денежных операций. Такие меры прописаны в федеральном законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

За участие в работе организации, внесенной в список Минюста, может также последовать штраф в размере до 100 тыс. руб., а также уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ранее комиссия Госдумы обвинила иностранные государства в пропаганде наркотиков на территории России через некоммерческие организации. В список таких НКО комиссия внесла, в частности, фонды «Открытое общество» (США) и «Открытая Россия» (Великобритания).