«Европейский фонд за демократию» признали нежелательной организацией
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Европейский фонд за демократию». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Генпрокуратура пришла к заключению, что работа фонда представляет угрозу безопасности и основам конституционного строя России.
Теперь Минюст может внести «Европейский фонд за демократию» в список иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
РБК направил запрос в НПО «Европейский фонд за демократию».
«Европейский фонд за демократию» зарегистрирован на территории Бельгии. Организация оказывает «гибкую поддержку продемократическим активистам, дополняя существующие программы ЕС по продвижению демократии», говорится на официальном сайте организации.