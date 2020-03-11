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«Европейский фонд за демократию» признали нежелательной организацией

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Европейский фонд за демократию». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура пришла к заключению, что работа фонда представляет угрозу безопасности и основам конституционного строя России.

Теперь Минюст может внести «Европейский фонд за демократию» в список иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

РБК направил запрос в НПО «Европейский фонд за демократию».

«Европейский фонд за демократию» зарегистрирован на территории Бельгии. Организация оказывает «гибкую поддержку продемократическим активистам, дополняя существующие программы ЕС по продвижению демократии», говорится на официальном сайте организации.

Организациям, внесенным Минюстом в список «нежелательных», запрещено открывать подразделения на территории России и распространять свои информационные материалы. Кроме того, кредитные и некредитные финансовые структуры могут отказать им в проведении денежных операций. Такие меры прописаны в федеральном законе «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

За участие в работе организации, внесенной в список Минюста, может также последовать штраф в размере до 100 тыс. руб., а также уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ранее комиссия Госдумы обвинила иностранные государства в пропаганде наркотиков на территории России через некоммерческие организации. В список таких НКО комиссия внесла, в частности, фонды «Открытое общество» (США) и «Открытая Россия» (Великобритания).

Теги: генпрокуратура, нежелательная организация, нпо, новости РБК
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