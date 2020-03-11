В Магнитогорске во время урока умер школьник

Фото: Никита Попов / РБК

В Магнитогорске 17-летний школьник умер во время урока. Об этом сообщается на сайте Следственного управления по Челябинской области.

По предварительным данным, школьник почувствовал себя плохо во время урока. Следователи не обнаружили признаков криминального характера смерти подростка. По факту произошедшего начали доследственную проверку, назначена экспертиза.

Погибший школьник учился в 10-м классе в школе № 33, сообщает информагентство Магнитогорска «Верстов.Инфо». По его информации, десятиклассник потерял сознание на уроке физкультуры во время проведения упражнений. Агентство отмечает, что подросток страдал заболеванием, которое обнаружили во время одного из его последних медосмотров.

«Приехавшая через 15 минут бригада медиков продолжила проведение реанимационных мероприятий, но по дороге в больницу мальчик скончался», — сообщила главный внештатный педиатр Ирина Центнер.

В начале марта в Чебоксарах 13-летняя школьница утонула во время занятий по плаванию.