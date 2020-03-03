В Чебоксарах девочка умерла на уроке плавания в школе

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В Чебоксарах во время занятий по плаванию умерла ученица местной школы, об этом сообщило следственное управление СК по Чувашской республике.

13-летней девочке стало плохо в бассейне. Преподаватель вытащил ребенка из воды, однако ученица скончалась, несмотря на помощь, оказанную прибывшими сотрудниками скорой помощи. По факту ее гибели проводится доследственная проверка.

Для установления причин смерти назначена медицинская экспертиза, проверяются действия учителя и медицинских работников. Следователи также выясняют, могла ли девочка по состоянию здоровья заниматься плаванием в школе.

По данным портала «Pro Город Чебоксары», ребенок погиб в чебоксарской гимназии № 1, это была ученица 7 класса.

В конце февраля стало известно, что в школе Зеленограда умерла семиклассница. Девочке стало плохо на перемене, прибывшая скорая помощь не смогла ее спасти. У ребенка имелись врожденные проблемы со здоровьем.