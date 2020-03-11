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Поправки в Конституцию ,  
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Комитет Совета Федерации рекомендовал поддержать поправки к Конституции

Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате одобрить закон о поправках к Конституции России. Соответствующее заключение поступило в РБК.

«Одобренный Госдумой проект закона России о поправке к Конституции соответствует ст. 134 и 136 Основного закона и согласуется с его другими положениями», — говорится в заключении.

Сенаторы рассмотрят документ на пленарном заседании Совфеда, которое началось в 14:00 11 марта.

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Закон будет одобрен верхней палатой парламента, если за него проголосуют три четверти от общего числа сенаторов. После этого проект должны одобрить две трети региональных заксобраний, после чего документ поступит на подпись к главе государства. Окончательное решение о принятии поправок к Конституции будет принято после общероссийского голосования, которое состоится 22 апреля.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», предусматривающий поправки в Конституцию.

За внесение поправок проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Теги: Совет Федерации, поправки, Конституция России
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