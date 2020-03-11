Комитет Совета Федерации рекомендовал поддержать поправки к Конституции

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате одобрить закон о поправках к Конституции России. Соответствующее заключение поступило в РБК.

«Одобренный Госдумой проект закона России о поправке к Конституции соответствует ст. 134 и 136 Основного закона и согласуется с его другими положениями», — говорится в заключении.

Сенаторы рассмотрят документ на пленарном заседании Совфеда, которое началось в 14:00 11 марта.

Закон будет одобрен верхней палатой парламента, если за него проголосуют три четверти от общего числа сенаторов. После этого проект должны одобрить две трети региональных заксобраний, после чего документ поступит на подпись к главе государства. Окончательное решение о принятии поправок к Конституции будет принято после общероссийского голосования, которое состоится 22 апреля.