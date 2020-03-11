ЦИК представила логотип голосования по Конституции

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Центризбирком России на заседании представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ТАСС.

Логотип представляет собой изогнутую Конституцию в виде книги красного цвета, внутри которой — российский флаг. На логотипе также присутствует надпись «Общероссийское голосование 22 апреля 2020 года».

Слоганом голосования выбрали слова «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Помимо слогана и логотипа были созданы информационные ролики, динамические заставки и другие материалы для ведения кампании.

Глава ЦИК России Элла Памфилова добавила, что сумма контракта на разработку дизайна кампании составила 35,8 млн руб. Дизайн разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг».