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Поправки в Конституцию ,  
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В КПРФ объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию

Геннадий Зюганов (Фото: duma.gov.ru / Global Look Press)

Решение воздержаться от голосования было принято на закрытом президиуме партии, состоявшемся 10 марта, сообщил РБК депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко. По словам Ющенко, члены КПРФ выступают против обнуления сроков и настаивают на своих 15 поправках.

11 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках в Конституцию. За принятие закона проголосовали 383 депутата, выступивших против не было, при этом 43 депутата при голосовании воздержались.

Как пояснил Ющенко, все 43 депутата, которые воздержались, были от партии КПРФ. По его словам, партия не смогла проголосовать за, так как не увидела «эффективной работы и принятия наших поправок».

«Мы вносили 15 поправок системообразующих, мы считаем, что ремонт Конституции должен быть не косметическим, а капитальным. Основные ресурсы должны работать в интересах страны, государства и народа, что должна быть прогрессивная шкала налогов, что должно быть качественное образование и многое другое. Из этих 15 поправок не были приняты практически к рассмотрению 12. С другой стороны, мы голосовали за первую таблицу поправок, в которую вошли в том числе наши предложения по исторической памяти, по нашим конституционным ценностям. Поэтому мы не могли голосовать против, потому что определенные подвижки были», — пояснил он.

Всего было подготовлено около 400 поправок, среди которых поправка о внесении в текст Конституции упоминания «предков, передавших нам идеалы и веру в Бога», а также поправка, дающая президенту России Владимиру Путину возможность принять участие в очередных выборах главы государства. С последней инициативой выступила Валентина Терешкова.

Фракция коммунистов в Госдуме отказалась поддержать предложение Терешковой обнулить президентские сроки в России. «Мы голосовали против поправок Терешковой, которая предложила обнулить срок президента», — отметил в разговоре с РБК Ющенко.

Путин одобрил принятие поправки от Терешковой при условии, что за нее проголосуют в апреле участники всероссийского голосования, а Конституционный суд не найдет ее противоречащей Основному закону.

Теги: поправки в Конституцию, КПРФ, Геннадий Зюганов, новости РБК, голосование
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