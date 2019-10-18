Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 63,95 (-0,06) Quote, 12:34
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 71,13 (+0,23) Quote, 12:34
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей Бизнес, 23:04 Российские военные предупредили о риске резкого обострения в Сирии Политика, 22:40 Организатор концерта Little Big в Калининграде заявил об угрозе его срыва Общество, 22:38 В ООН заявили о влиянии невыдачи виз США дипломатам на работу организации Политика, 22:32 Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах Бизнес, 22:32 Суд арестовал замначальника полиции района Дорогомилово Общество, 22:12 В Барселоне на акцию протеста пришли больше полумиллиона человек Политика, 22:02 СМИ узнали о согласии Украины рассмотреть формулу Штайнмайера еще летом Политика, 21:55 «Локомотив» одержал пятую подряд победу в чемпионате России Спорт, 21:49 На северо-востоке Москвы потушили пожар в реабилитационном центре Общество, 21:39 Магомедова и Мазурова исключили из правления РСПП Бизнес, 21:32 В Пятигорске произошел крупный пожар в здании на улице Адмиральского Общество, 21:27 МИД ответил Эквадору на подозрения о «российском следе» в акциях в стране Политика, 21:25 Роскошь и инвестиции: состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 21:23
Общество ,  
0 
Организатор концерта Little Big в Калининграде заявил об угрозе его срыва

Концерт группы Little Big в Калининграде находится под угрозой срыва, сообщила РБК Оксана Акмаева — пресс-атташе event-агентства Vagonka.Pro, занимающегося организацией концерта.

По ее словам, мероприятие планировали провести 26 октября на площадке Royal Park в развлекательном комплексе «Резиденция королей». Однако 17 октября администрация площадки сообщила представителям агентства, что договор расторгнут.

Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года

«Руководство ООО «Роял Продакшн» (концертная площадка Royal Park. — РБК.) уведомило организаторов концерта о расторжении договора, ссылаясь на «возможные нарушения ФЗ от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В частном разговоре было упомянуто о звонке сверху с рекомендацией концерт не проводить», — объяснила Акмаева.

Акмаева подчеркнула, что к отмене концерта власти региона не причастны. «Правительство Калининградской области к этому звонку не имело никакого отношения», — сказала она.

По ее словам, ранее против концерта выступал на своей странице в Instagram боксер и председатель благотворительного фонда «Сердца трех» Сергей Горохов.

На момент публикации заметки связаться с Гороховым РБК не удалось.

Общество
В Госдуме сообщили о проверке Генпрокуратурой отмены концертов рэперов

По словам Акмаевой, концертные продюсеры группы Little Big подтвердили, что репертуар концерта «будет соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к мероприятиям с возрастным цензом 16+. Представитель агентства подчеркнула, что официальных запретов от Роскомнадзора и прокуратуры в адрес Vagonka.Pro не поступало.

В середине февраля организаторы отменили концерт рэпера Элджея в Калининграде. Причиной стало давление со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций.

Теги: Калининград, концерты, новости РБК
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Путин поручил Кириенко заняться поддержкой популярной у молодежи музыки
Политика
В Госдуме сообщили о проверке Генпрокуратурой отмены концертов рэперов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter