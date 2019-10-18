Организатор концерта Little Big в Калининграде заявил об угрозе его срыва

Организатор концерта Little Big в Калининграде заявил об угрозе его срыва

Концерт группы Little Big в Калининграде находится под угрозой срыва, сообщила РБК Оксана Акмаева — пресс-атташе event-агентства Vagonka.Pro, занимающегося организацией концерта.

По ее словам, мероприятие планировали провести 26 октября на площадке Royal Park в развлекательном комплексе «Резиденция королей». Однако 17 октября администрация площадки сообщила представителям агентства, что договор расторгнут.

«Руководство ООО «Роял Продакшн» (концертная площадка Royal Park. — РБК.) уведомило организаторов концерта о расторжении договора, ссылаясь на «возможные нарушения ФЗ от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В частном разговоре было упомянуто о звонке сверху с рекомендацией концерт не проводить», — объяснила Акмаева.

Акмаева подчеркнула, что к отмене концерта власти региона не причастны. «Правительство Калининградской области к этому звонку не имело никакого отношения», — сказала она.